Diakhanor (Palmarin) : Plus de 100 migrants interceptés en mer après l’abandon de leur pirogue

Une nouvelle opération de lutte contre l’émigration irrégulière s’est soldée, ce mardi 9 décembre 2025, par l’interpellation de plus d’une centaine de candidats au large de Diakhanor, dans la commune de Palmarin (département de Fatick). L’intervention, menée par la brigade territoriale de Fimela avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Fatick, a permis de neutraliser une tentative d’embarquement clandestin parti la veille depuis la Gambie.



Une pirogue abandonnée en pleine mer



Selon des renseignements recueillis par les autorités, une pirogue transportant des migrants avait quitté la Gambie dans la soirée du lundi 8 décembre, aux environs de 22 heures. Arrivée à près de 40 kilomètres au large des côtes sénégalaises, l’embarcation a été abandonnée par les organisateurs du voyage, qui ont pris la fuite à bord d’une petite pirogue, laissant derrière eux plus d’une centaine de passagers livrés à eux-mêmes.



Livrés à la dérive, ces derniers ont pu compter sur le sang-froid d’un pêcheur sénégalais présent à bord. Celui-ci a pris le contrôle de la pirogue et l’a orientée vers les côtes de Diakhanor. Son initiative a permis d’éviter un possible drame en mer avant l’interception de l’embarcation par les gendarmes en poste de surveillance à Djiffer.



110 migrants interpellés, majoritairement des ressortissants guinéens



Au total, 110 candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtés. Ils se répartissent comme suit :

• 09 Sénégalais (07 garçons et 02 filles)

• 69 Guinéens (32 garçons et 37 filles)

• 31 Gambiens (20 garçons et 11 filles)

• 01 Ghanéen



Les personnes interpellées ont été prises en charge par les services compétents, conformément aux procédures en vigueur.



Un important lot de matériel saisi



Lors de l’opération, plusieurs équipements destinés à la traversée ont été saisis :

• 26 fûts de carburant de 200 litres

• 03 moteurs hors-bord Yamaha

• 01 motopompe

• 01 pirogue de 20 mètres



Cette saisie constitue un nouveau coup dur porté aux réseaux organisant les traversées clandestines depuis les côtes ouest-africaines.