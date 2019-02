Développement communautaire : Aminata Mbengue Ndiaye et Mamour Diallo volent au chevet du monde rural

En marge de la campagne présidentielle qui bat son plein sur tout le territoire, Aminata Mbengue Ndiaye et Mamour Diallo étaient au cœur de la capitale du Ndiambour pour parler du bilan du président sortant. Les deux responsables de BBY ont apporté leur soutien aux populations qui, pour la plupart s’activent autour de l’agriculture. La ministre de l’élevage a d’emblée tenu à les rassurer quant à la qualité des semences produites dans la zone. « Nous allons accélérer les procédures pour l’agrément de vos engrais et séances, mais aussi d’autres espèces fouragères seront introduites. Avant de terminer son speech, la responsable socialiste a aussi répondu aux vieilles doléances des hommes et femmes de ces localités concernant l’implantation de dos d’âne sur la route. « La direction de l’Agéroute va ériger des ralentisseurs afin de mettre un terme au lot d'accidents », a révélé la ministre de l’élevage.