Destruction de panneaux publicitaires : Près de 500 millions de pertes subies, 10.000 emplois menacés, la DSCOS accusée de casse « ciblée »

L’association des professionnels de régies publicitaires du Sénégal (APRPS), à travers son président, Abdoulaye Thiam, a déploré la manière dont leurs panneaux publicitaires ont été détruits par la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS.)



En conférence de presse ce jeudi, ils ont dénoncé la casse « ciblée » orchestrée par les éléments de la DSCOS qui ont détruit entre 300 à 500 panneaux en quelques jours. D’après le bilan provisoire dressé, près de 500 millions FCFA de pertes ont été subies par les publicitaires avec une menace sur pas moins de 3.000 à 5.000 emplois directs et 10.000 emplois indirects.



Membre de l'APRPS, Clédor Guèye dira qu’ils ont été informés de cette vaste opération de désencombrement et d’aménagement de Dakar et ses axes (Corniche, avenue Malick Sy, rond-point Patte d’oie…), à seulement 48 heures avant…