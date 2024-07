Dessalement de l’eau de mer : Cheikh Tidiane Dièye déchire un projet de 459 milliards signé par Macky à 6 jours de son départ

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a fait une révélation lors d’une émission sur la 2Stv concernant un contrat que le prédécesseur de l’actuel régime avait paraphé. En effet, le ministre a déclaré qu’il annule le contrat de dessalement de 459 milliards pour 30 ans signé par Macky Sall. Et d’ailleurs, c’est un acte fait à 6 jours de son départ. « Non seulement c’est un contrat qui vise une solution à court terme, mais aussi, il n’est pas opportun. C’est un projet trop cher et il peut provoquer la hausse du prix de l’eau. Quand nous avons évalué le projet, nous nous sommes rendu compte que ces 459 milliards en 30 ans, vont donner 400.000 m³ par jour. Mais si nous franchissons par exemple 2 ou 3 ans, nous remarquerons qu’avec l’augmentation de la population, nous aurons besoin de plus de ces 400.000 m³/ jour. Mais également les études environnementales ne sont pas prises en compte. Mais ce qui est le plus grave, le Sénégal va verser entre 20 et 40 milliards pendant 30 ans » a révélé le ministre qui affirme sa ferme volonté de ranger ce projet aux oubliettes.



Ce qui est le plus regrettable pour Cheikh Tidiane Dièye, c’est que le président d’alors, Macky Sall, « a manqué d’élégance » en prenant ce genre de décision à 6 jours de son départ.