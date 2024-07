Désespoir des jeunes, naufrage de migrants en Mauritanie, déplacement à Paris : Bougane crache ses vérités

« Indifférence et mépris », c’est le titre du communiqué qu’a donné le président du Mouvement Gueum Sa Bopp les jambaars de Bougane Gueye Dany. Le PDG du groupe D-média, n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’il en pense de la situation actuelle du pays.



Bougane Gueye Dany n’a pas raté le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Pour le journaliste, L’autorité suprême devrait plus se préoccuper de la situation de ses jeunes qui continuent de braver la mer au risque et périls de leur vie et non d’effectuer des voyages. « 3 mois de pouvoir pour plus de 35.000 km parcourus pendant que les jeunes déçus par les premiers actes de Diomaye et Sonko bravent l'Atlantique.



Des centaines de morts, au moins un millier de portées disparues en 100 jours. Le dernier drame s’est joué aux larges de Nouakchott avec 45 morts,185 personnes disparues,103 sauvées et 25 repêchées.



Le président snobe les victimes et leurs familles. Le gouvernement ne s’en indigne point.



Au « mbeukk » d’un duo incapable de satisfaire les doléances de ceux qui l’ont porté au pouvoir, les jeunes imposent le « mbeukk »



Ces départs sont la conséquence de tous les échecs de vos politiques publiques en préparation dans un projet mort-né.



Et pourtant, c’est en ce moment que la seconde épouse du président Diomaye Faye s’est fièrement affichée en public avec un sac à main d’une marque de luxe à près de 3 millions de FCFA, comme pour toiser les familles éplorées des migrants, les populations oubliées dans les inondations, les Jakartamen harcelés par les forces de sécurité et les marchands ambulants déçus.



Nos nouvelles autorités ont perdu toute crédibilité pour restaurer la confiance des jeunes sénégalais. Plus personne ne croit en leurs discours creux.



M le président Diomaye, arrêtez cette folie meurtrière.



Malheureusement, lorsque des Tankers parviennent, sous notre nez, à approvisionner avec nos ressources pétrolières les raffineries européennes alors les migrants profitent de la porosité de ces frontières maritimes pour partir.



Si balayer Lampedusa rapporte plus que paver Dakar alors toutes les motivations du voyage mènent à l’Atlantique.



La Déception de la jeunesse est générale face à un « président migrant de luxe » qui se pavane dans les capitales avec l’avion présidentiel acquis à plus de 60 milliards de FCFA, dont la vente (conformément à la demande de Sonko opposant) pourrait résoudre quelques difficultés de ces migrants naufragés qui méritent au moins la reconnaissance de la Nation à travers un DEUIL NATIONAL.



Thiakhane bakhoul », a –t-il craché.



Dieynaba Agne