Désencombrement de la ville de Rufisque : Ces nouvelles mesures du président des transporteurs qui risquent de faire grincer des dents.

S’il y a dans ce pays une question qui ne devrait pas figurer au menu du dialogue national, c’est bien celle du désencombrement. Tellement il est avéré qu’il est plus que nécessaire de désencombrer les rues de nos villes. En tout cas, le ministre en charge de la question, M. Abdou Karim Fofana, semble déterminé à réussir ce pari en affirmant dans une tribune à la presse « qu'il sera nécessaire d’agir et nous agirons sans état d’âme! » Justement à Rufisque, le président des transporteurs nouvellement réélu, M. Falilou Samb, compte « agir sans état d’âme » pour débarrasser Rufisque de ses ‘garages’ qui longent la route nationale et qui poussent comme des champignons...