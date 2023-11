Des survivants se souviennent de l'horreur de l'attaque du bateau Tombouctou au Mali

"Dans notre cabine, je suis la seule survivante", dit Aïcha Traoré, l'une des quelque 400 survivants de l'attaque du bateau Tombouctou, qui a eu lieu le 7 septembre dans le nord du Mali. Elle et un autre survivant, Alhadj M'Bara, se souviennent d'une journée d'horreur sans précédent qui a détruit des dizaines de vies et laissé le bateau, qui assurait une liaison régulière entre les villes maliennes situées sur les rives du fleuve Niger, à l'état d'épave calcinée. Personne ne sait vraiment qui a déclenché l'enfer de 15 minutes de roquettes, de balles et de flammes, mais même dans un pays habitué aux massacres attribués tantôt aux djihadistes, tantôt aux milices d'autodéfense, tantôt à l'armée, cette attaque brutale sort de l'ordinaire.