Dérives autoritaires : Bougane Guèye Dany tire la sonnette d'alarme

Le président du Mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, a vivement dénoncé ce qu'il qualifie de dérives autoritaires de l'actuel régime sénégalais. Pour lui, l'emprisonnement du chroniqueur Badara Gadiaga constitue une preuve supplémentaire de la volonté du parti au pouvoir de museler les voix discordantes et d'imposer le silence par la force.



"La survie de la démocratie sénégalaise est en jeu"

Bougane Guèye Dany estime que la démocratie sénégalaise est en danger. Il appelle tous les démocrates à faire front contre ces pratiques, dénonçant la transformation du parti au pouvoir en un "parti-État" qui chercherait à imposer son hégémonie sans véritable débat démocratique.



"La survie de la démocratie sénégalaise est en jeu", a-t-il déclaré. "Les Sénégalais doivent agir pour protéger leurs droits et libertés." La situation politique actuelle est préoccupante, selon le leader de Gueum Sa Bopp, qui reproche au régime en place de chercher à "effacer les voix discordantes" et à "imposer son pouvoir sans débat démocratique".



En conclusion, Bougane Guèye Dany lance un appel vibrant à tous les démocrates pour qu'ils se mobilisent contre ces dérives, affirmant que les Sénégalais doivent impérativement agir pour préserver leurs droits et libertés fondamentales.