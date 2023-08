Dérapage du BRT : un phénomène inévitable dans un cas d’essai, selon le directeur du CETUD

Les essais statiques du BRT continuent toujours dans la ville de Dakar. Devant la presse, le directeur général du CETUD, Birahim Aw, a été interpellé sur l’image d’un BRT qui a quitté sa piste et qui a fait l'actualité sur les réseaux sociaux.

Selon le directeur, les vidéos n’ont fait qu’amplifier l’accident, mais il n’y a rien de grave.

« Cela n’entrave aucunement notre activité d’autant plus que certains scénarios ne peuvent être inévitables en cas d’essai. On peut aussi constater que la population est fasciné par ce joyau », assure-t-il...