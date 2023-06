Député Anya Mbengue à YAW : « Payez des bandits pour semer le chaos ne fera pas partir le PR! »

La députée de la coalition BBY, Anya Mbengue, s’est félicitée des importants efforts consentis pour l’amélioration de l’agriculture. Elle a salué l’augmentation de la production notamment du riz, qui a atteint le million de tonnes. S’exprimant, ce 8 juin, devant le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye qui défendait le projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, la parlementaire s’est interrogée sur la disponibilité des 100 milliards FCFA alloués à l’agriculture.

Dans un autre registre, Anya Mbengue s’est attaqué aux casseurs lors des violents événements au début du mois de juin.

« Payez des bandits pour semer le chaos ne fera pas partir le président de la République (…) si vos performances c’est casser, insulter et poser des actes de violence, prenez! », a soutenu la députée qui a témoigné devant ses collègues son engagement et sa fidélité envers le président Macky Sall.