Député Amadou Ba: « le HCCT est une anomalie constitutionnelle »

Prenant la parole lors de la révision constitutionnelle tendant à la suppression du HCCT et du CESE, ce 02 septembre à l’Assemblée nationale, le député Amadou Ba a invité ses collègues de l’opposition notamment du groupe BBY à poser le débat au lieu de tirer une conclusion hâtive sur un traquenard politique ou un piège électoral.



« Le HCCT est une anomalie constitutionnelle et vous le savez mieux que moi. Cette institution a été créée pour prendre la place du Sénat qui a été supprimée. Si vous regardez sa composition c’est la même que l’ancien Sénat », a soutenu le parlementaire qui a tenu à clarifier la lanterne sur l’absence de différences entre les deux institutions.



« Le Sénat avait pour fonction d’assurer la représentation des collectivités locales. Le HCCT est chargé de donner son avis motivé sur toutes les politiques de décentralisation et de servir d’instance de dialogue des collectivités. Quelle est la différence ? Aucune», a soutenu Amadou Ba du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi.