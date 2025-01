Dépôt de préavis de grève : Le SELS exige du gouvernement le respect de certains points des revendications

Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal a déposé un préavis de grève auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

Au titre des revendications, « le SELS exige du gouvernement l’ouverture de négociations et la satisfaction des points ci-après :

Il s’agit de la résolution totale de la problématique des enseignants décisionnaires par la revalorisation de la pension de retraite des décisionnaires.

La délivrance de l’imputation budgétaire aux décisionnaires en retraite.

L’élargissement optionnel de l’âge de la retraite à 65 ans.

L’amélioration de l’environnement des établissements scolaires y compris les écoles installées hors du pays.

La révision des statuts des écoles sénégalaises et de leurs personnels à l’extérieur du pays.

L’application intégrante du résiduel du protocole d’accord Gouvernement G7 du 26 février 2022 et des accords annexes notamment.

La fin des lenteurs et lourdeurs administratives relatives à la gestion de la carrière des enseignants.

Le parachèvement du processus de la formation diplômante des instituteurs adjoints, des chargés de cours, des détenteurs de diplômes spéciaux…

L’élargissement des indemnités de classes spéciales aux écoles Franco Arabe(EFA), aux conseillers pédagogiques en Arabe(CPA), de sujétion aux Cases des Tout-Petits(CTP).

L’octroi d’une indemnité aux personnels du niveau central et dans les circonscriptions déconcentrées du ministère de l’éducation nationale.

Le recrutement suffisant de personnel enseignant au niveau préscolaire, élémentaire et au moyen secondaire.

La résorption des abris provisoires, l’allocation de budget aux écoles élémentaires », lit-on dans leur communiqué de presse daté du 16 janvier 2025.