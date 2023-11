Départ BP - cherté de l'électricité: le député Cheikh Abdou Bara Mbacké pose le débat et interpelle le ministre Antoine Diome

Le député Cheikh Abdou Bara Mbacké a soulevé le départ de Bp du bloc de Yaakar Téranga et s’est interrogé sur les risques et conséquences de cette situation. Sur un autre registre, le parlementaire s’est offusqué de la cherté de l’électricité avec des factures salées et a demandé plus d’explications sur les raisons de la hausse.



Cheikh Abdou Bara Mbacké s’exprimait ce 25 novembre, lors du passage à l’Assemblée du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine F. Diome dans le cadre du vote du projet de budget de son département.