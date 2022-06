Dénouement de la crise scolaire : « Le gouvernement n’a jamais envisagé de revenir sur ses engagements » (Mohamed M. Diagne, DFC/MEN)

Dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante, le Président Macky Sall a pris la ferme résolution de corriger le système de rémunération du corps enseignant. Cette décision a été matérialisée conformément aux accords du 26 février 2022 par l’application d’augmentations conséquentes sur les salaires, dès la fin du mois de mai. Malheureusement, les montants attendus n’ont pas été constatés dans un premier temps. Raison pour laquelle tous les syndicats d’enseignants ont perturbé le bon fonctionnement de l’école.

Ces derniers ont estimé alors que le Gouvernement n’avait pas respecté ses engagements. Mais, selon Mohamed Moustapha Diagne, de Synergie Républicaine, par ailleurs Directeur de la Formation et de la communication du ministère de l’Éducation nationale, « il est important de souligner que le gouvernement n’a jamais envisagé de revenir sur ses engagements. Mais la cause de cette situation d’incompréhension de part et d’autre est à chercher dans les simulations présentées par l’ancien directeur de la solde qui avait donné des garanties fermes quant à la fiabilité de ses calculs qui devaient générer les montants affichés comme des augmentations nettes d’impôts sur un tableau de synthèse qui n’était pas annexé à l’accord officiel, mais qui constituait le document de référence pour la partie syndicale. »

En effet, toujours selon lui, « les simulations se sont révélées erronées. C’est pourquoi le gouvernement a vite fait de corriger pour être conforme aux directives du Chef de l’État. Toute autre interprétation ne relève que de supputations ou d’une volonté manifeste de semer le doute dans l’esprit des enseignants. C’est peine perdue car le corps enseignant est reconnaissant à l’endroit du président Macky Sall qui lui a rendu sa dignité de professionnel honorable et respectable. » estime M. Diagne. Ce dernier d’ajouter que « désormais, l’enseignant peut relever la tête et rentrer dans sa classe tout heureux grâce au chef de l’État pour qui, l'Éducation demeure une priorité absolue », a conclu M. Diagne.

Pour rappel, tous les syndicats d'enseignants du G7 comme du G20 ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève...