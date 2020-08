Démolition du Marché Sandaga : « Nous sommes arrivés à un consensus avec les commerçants » (Abdou Karim Fofana)

Il l’avait promis, il l’a fait. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, est passé à l’acte en procédant ce 02 août à la démolition du marché Sandaga partie prenante du programme de modernisation des marchés.

L’opération a été entamée dans l’après-midi de ce 3 ème jour de la Tabaski, précisément à 17h.



« Nous sommes arrivés à un consensus avec les commerçants », a confié le ministre pour fonder sa démarche.



Selon lui, les autorités administratives sont conscientes que le commerce est une activité forte qui emploie plusieurs personnes et sous ce rapport, l’État a pris la peine de débuter un programme de construction d’un site de recasement pour faciliter le transfert des commerçants. C’est le cas du champ de courses, a-t-il expliqué. La réfection du marché devrait durer quelques 24 mois, a encore annoncé le ministre Abdou Karim Fofana qui pilotait la destruction du plus vieux marché de la ville. Le marché Kermel sera cependant la prochaine cible. Pour ce qui est de la distribution des cantines pour le transfert, les commerçants recensés seront les seuls bénéficiaires, a confié l’autorité. Pour l’heure, 325 commerçants ont été recensés.