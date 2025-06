Dématérialisation et transparence : la Côte d'Ivoire s'inspire de la justice sénégalaise

Dans un contexte mondial de transformation numérique, l'administration sénégalaise s'adapte aux enjeux et défis technologiques. Le ministère de la Justice s'est ainsi résolument engagé dans la dématérialisation des procédures judiciaires, un processus plus concrètement appelé "digitalisation de la justice".



Cette transformation des démarches et documents judiciaires, traditionnellement sur papier, en versions numériques ne laisse pas indifférents les pays voisins. La Côte d'Ivoire, notamment, est venue s'inspirer du modèle sénégalais en matière de dématérialisation.



Une délégation ivoirienne en quête de bonnes pratiques

Une délégation du ministère ivoirien de la Justice a été dépêchée au Sénégal pour rencontrer le département ministériel en charge de la justice, spécifiquement sa direction de la dématérialisation. L'objectif pour le pays visiteur est de découvrir les bonnes pratiques et les avancées majeures déjà mises en œuvre. Pour la Côte d'Ivoire, via son Centre National de Documentation Juridique (CNDJ), il s'agit de trouver les voies et moyens de mettre en synergie ces pratiques découvertes au Sénégal.



Auger Seoulou, coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire, a souligné la synergie de collaboration entre les deux institutions des pays frères. « Nous avons vu le travail qui se fait sur la plateforme E-Justice et sur celle des E-Services. Nous sommes très satisfaits de cette visite car nous avons vu les centres de données (Data centers) ainsi que l'architecture de certaines juridictions », a-t-il déclaré. Thierry Dally, chef du département des affaires juridiques du CNDJ basé au ministère de la Justice ivoirien, a partagé le même constat, affirmant avoir beaucoup appris sur la dématérialisation des procédures judiciaires.