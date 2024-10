Démantèlement spectaculaire d’un réseau de narcotrafiquants à Dakar : un agent de joueur et un homme d’affaires sénégalais arrêtés

Les forces de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont frappé fort en mettant un terme aux agissements d’un réseau bien organisé de trafiquants de drogues dures à Dakar. Comme le rapporte L’Observateur, l’opération, minutieusement orchestrée depuis septembre, a conduit à l’arrestation de deux cerveaux de ce réseau : un Américain, Cornelus Von Hoover, et un entrepreneur sénégalais, Babacar Ndiaye, alias Kader.



Ce réseau, qui alimentait en cocaïne et héroïne une clientèle fortunée dans les quartiers huppés de Ngor, Almadies, Yoff et Plateau, a été surveillé de près par les agents de l’Ocrtis. Une première opération menée à l’hôtel Madrague de Ngor avait permis l’arrestation de Khérou Ngor, figure de proue de cette mafia, après une violente confrontation avec les forces de l’ordre.



La suite des investigations, basées sur des filatures intensives et des recoupements minutieux, a révélé l’implication de Cornelus Von Hoover, un Américain résidant à Dakar, et Kader Ndiaye, un administrateur de sociétés respecté. Les deux complices géraient habilement leurs affaires, menant des opérations de livraison de drogue sous couvert de transactions discrètes. L'enquête a également mis en lumière le rôle central d'une Camerounaise, qui servait de relais entre les narcotrafiquants et leurs riches clients.





Selon L’Observateur, le coup de filet final s’est produit le 16 octobre, aux alentours de 19 h 30, alors que Kader Ndiaye et Cornelus Von Hoover s’apprêtaient à effectuer une nouvelle livraison de drogue à bord de leur véhicule. Pris en filature par les éléments de l’Ocrtis, ils ont été interceptés près du Monument de la Renaissance, malgré une tentative désespérée de forcer le passage. Les perquisitions ont révélé des stocks de drogue, de l’argent en liquide, ainsi que plusieurs téléphones portables.



Cornelus Von Hoover, originaire de Californie, avait en sa possession 21 sachets de cocaïne, des « puffs » (cigarettes électroniques à base de cannabis) et une commande de e-cannabinoïdes. L’homme d’affaires sénégalais, Kader Ndiaye, n’a pas été en reste, avec de la drogue dure et un million de FCFA saisis ainsi que des éléments compromettants trouvés lors des perquisitions dans leurs domiciles respectifs, à Thiès et aux Maristes.



Cette opération exemplaire des limiers de l’Ocrtis marque un coup dur pour le trafic de drogues à Dakar et démontre la vigilance constante des forces de l’ordre face à ce fléau qui gangrène la société sénégalaise.