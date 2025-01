Demande d'Asile en Espagne: La CEAR a traité 167.366 demandes, dont 52% favorables au Mali et 4,3% de refus pour le Sénégal

La Commission Espagnole d'Aide aux Réfugiés CEAR a publié son rapport annuel d'activité 2024. Ainsi, ce pays d'Europe, très proche de l'Afrique continue de recevoir des demandes d'Asile. L'année s'est clôturée avec plus de 167.366 demandes, une légère augmentation par rapport à l'année précédente, malgré des difficultés à obtenir des rendez- vous pour l'asile. Ainsi, 80% des candidats viennent de l'Amérique Latine, notamment le Venezuela (39,5%), la Colombie( 24%), le Pérou (6,4%) mais aussi de l'Afrique de l'Ouest avec le Mali (6,4%) , Sénégal( 4,6% ), les 19,3% restant sont répartis à travers le monde.



Le document renseigne que 43% des demandes résolues ont été refusées. Dans ce lot de refus, 7,9% sont des marocains et 4,3% des sénégalais. Le Sénégal, considéré en 2023 comme un pays instable, ne l'est plus depuis le changement de régime avec l'arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.



Le document exploité par Dakaractu, informe que 20% des demandes ont été résolues favorablement. On peut noter dans ce lot le Mali qui détient un record de 52,5% d'avis favorables pour un asile.



Enfin, 37%, en majorité des vénézuéliens ont reçu une autorisation pour des raisons humanitaires, moins de garanties.



Des sources espagnoles contactées par Dakaractu renseignent qu'une nouvelle loi va entrer en vigueur au mois de Mai concernant les demandes d'asile. Cette loi indique que toutes les personnes à qui on a refusé l'asile, vont devoir reprendre à zéro la procédure , ce qui va les faire perdre encore 2 ans.



Il est constaté dans la majorité des entrées (clandestines) sur le territoire espagnol , le Mali occupe la 1ere place, suivi du Sénégal, de la Guinée Conakry, de la Gambie et enfin de la Mauritanie.