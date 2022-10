Délivrance de visas par l'ambassade de France au Sénégal : les victimes et le Frapp dénoncent et annoncent un sit-in ce jeudi devant l'ambassade.

« L'ambassade de France au Sénégal vole les africains, humilie les africains, confisque pendant des mois les passeports des africains en lieu et place des trois semaines de traitement, finance des projets au Sénégal avec l'argent fruit de cette arme d'arnaque massive juteuse pour l'hexagone que constitue le business des visas... », a déclaré Alioune Gérard, porte-parole du jour du Frapp.



Il affirme que tout cela se passe avec la complicité du gouvernement du Sénégal.



Les demandes de visas ont augmenté et en 2020 il y avait 32.000 demandeurs selon la représentante des étudiants victimes, Daba Guèye. Elle poursuit en notant que le coût est exorbitant et l'ambassade exige des frais de livraison à 11.000 FCFA à Dakar et 22.000 FCFA hors de Dakar, sans compter le SMS à 750 FCFA, y compris le coût de la demande à 18.000 FCFA, et le traitement des dossiers est très lent...



Le FRAPP exige la restitution sans délai aux candidats au visa malheureux de leurs passeports, la restitution de l'argent aux demandeurs de visa n'ayant pas obtenu le visa, la transparence de l'ambassade en informant les candidats mis sur liste rouge, ou n'ayant aucune chance d'obtenir le visa...au lieu de prendre leur argent tout en sachant qu'ils ne sont pas éligibles.



Cheikh Ndongo, victime du regroupement familial, encourage les étudiants victimes à s'engager auprès des combattants nobles pour la libération des victimes de la mafia des visas de l'ambassade de France au Sénégal.



Le FRAPP terminera par annoncer qu'il a déposé le vendredi dernier sur la table du préfet de Dakar, une lettre l'informant d'un sit-in que le FRAPP et toutes les victimes de la mafia de l'ambassade de France au Sénégal comptent organiser devant l'Ambassade de France ce jeudi 13 octobre 2022 à partir de 10h.