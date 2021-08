Délimitation de la Commune de Rufisque Ouest : Souleymane Ndoye, le Président du CD de Rufisque, apporte des précisions.

Le nouveau découpage administratif rattache la Zac de Mbao à la Commune de Rufisque Ouest. Cette localité a été créée par le décret N⁰ 92-1035 du 30 juin 1992 approuvant et rendant exécutoire le plan de l’urbanisme de détails de Mbao Gare à l’Est par la cité des Hlm de Rufisque.



Le 30 août 1996, le Président Abdou Diouf signa le décret 96.745 portant création de commune d’arrondissement dans les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque.



Ledit décret délimite les communes d’arrondissement de Mbao et de Rufisque Ouest par la route qui part du foyer de charité jusqu’au Centre émetteur de l'aéronautique civile, rattachant ainsi toute la partie de Zac Mbao à Rufisque. Une telle délimitation a engendré une situation inédite qui met les populations dans un désarroi et une incompréhension totale, d’autant plus que dans leur quotidien leur rattachement à la commune de Mbao est une réalité. Mais le nouveau découpage a été plus que clair, ces localités appartiennent à la commune de Rufisque Ouest et pour les locales ils devront voter à la commune de Rufisque Ouest avec la création d’un centre de vote établi au CEM de Zac Mbao qui va d’ailleurs changer de nom, a fait savoir le Président du Conseil départemental de Rufisque. Cette situation a fini par installer un malaise dans ces localités car obtenir un certificat de domicile délivré par les délégués de quartier, est très difficile.



« Ils ont le droit de le faire car il suffit juste d’attester que X habite bel et bien dans le quartier… Il faut que les populations sachent que désormais elles appartiennent à la commune de Rufisque Ouest. Ainsi on pourra prendre en compte leurs préoccupations … », a-t-il ajouté lors d’une visite qui a eu lieu ce 19 août à la Cité Serigne Babacar Sy de Médina Zac Mbao…