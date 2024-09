Délégation de la FSF au Malawi: le 2e vice-président, Abdoulaye Saydou Sow bloqué à l'AIBD

Abdoulaye Saydou Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a été bloqué à l'Aeroport Blaise Diagne de Dakar dans la nuit du vendredi au Samedi, renseignent les journaux les Echos et Libération, alors qu' il regagnait la délégation de la FSF au Malawi. En effet, le Sénégal affronte le Burundi à Lilongwe, ce lundi 9 septembre 2024 à 13h. Toutefois, dans le cadre de la reddition des comptes, une interdiction de quitter le territoire national plane sur la tête de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Abdoulaye Saydou Sow , en est un, puisqu'il était le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. L'ancien directeur des Domaines, Mamadou Gueye qui devait également voyager a été bloqué à l'AIBD, informent nos confrères. Une liste de plusieurs personnes de l'ancien régime a été transmise à la Police de l'air et des frontières pour opposition. Aux dernieres nouvelles, l'ancien ministre, vice president de la FSF organise une conférence de presse, cet apres-midi à 16h.