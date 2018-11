Déguerpissement des marchands aux abords du Rond-point Colobane : 2 bus de Dakar Dem Dikk saccagés

C’est un début d’échauffourées entre marchands déguerpis aux abords du Rond-point de Colobane et forces de l’ordre qui vient d'éclater. Plusieurs tables et pneus ont étés brûlés et deux bus de Dakar Dem Dikk saccagés. Au moment où ces lignes sont écrites, les commerçants ont réinvesti la rue et font face aux policiers.

Pour rappel, depuis quelques jours une décision administrative de désencombrement des trottoirs avait été prise, ce qui n'avait pas du tout plu aux concernés...