Défilé 4 Avril 2023 à Thiès : Le gouverneur Alioune Badara Mbengue magnifie le soutien constat de l'armée

À l'instar des autres régions du Sénégal, la cité du rail a célébré le 63 ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal dont le thème de cette année est : "Forces armées et préservation des ressources naturelles''.



Les autorités religieuses, administratives et coutumières en présence du premier magistrat de la ville et du gouverneur de région, ont assisté au traditionnel défilé. Face à la presse, le gouverneur Alioune Badara Mbengue a remercié le colonel Keïta commandant de la zone militaire, le lieutenant Colonel Alioune Diop de la légion de la gendarmerie et tous les commandants de section de la police, des sapeurs pompiers et de la Douane entre autres, qui ont joué un rôle important pour la réussite de l'événement.



Il a magnifié le rôle joué par l'armée pour soutenir les populations. Selon lui, "le Président Macky Sall accorde une grande importance aux jeunes. Beaucoup de structures ont été mises en place pour les accompagner dans toutes leurs entreprises".