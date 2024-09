Déficit Budgétaire,tripatouillage des chiffres: Quid de la responsabilité de l'actuel ministre des Finances?

En conférence hier pour faire l'état des lieux de la situation financière du Sénégal, le Premier Ministre, Ousmane Sonko a peint un tableau sombre de notre économie avec une dette publique qui est en réalité de 76,3%, contrairement aux 65,9 % du PIB annoncée par l'ancien régime.



L'actuel ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, était le directeur de la Programmation Budgétaire sous la tutelle du Ministre Moustapha Ba. Ce dernier est accusé avec ses anciens collègues, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et l'ex Président de la République d'avoir falsifié les chiffres et de servir des données erronées aux partenaires financiers. Seulement la question que beaucoup se posent et qui a été posée lors de la conférence de presse du gouvernement, est " le sort de Cheikh Diba? "



Interpellé sur la responsabilité de l'ancien Directeur de la Programmation Budgétaire, Cheikh Diba, dans ce que l'on peut appelé un" carnage" financier , le Premier Ministre Ousmane Sonko n'a pas voulu trop s'attarder sur la question. " « J'avoue que je n'ai pas trop compris votre question... Il me semble que vous voulez établir une responsabilité du ministre que vous avez cité tout à l’heure. Je ne vois pas en quoi il est engagé dans cette affaire. Quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment nous allons prendre des mesures», a-t-il répondu à la journaliste de Wal Fadjri.