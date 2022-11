Défaite des Lions : YAW apporte ses encouragements et invite le peuple à soutenir l’équipe nationale.

En point de presse sur l’actualité nationale, ce 22 novembre, la conférence des leaders de YAW a commenté la défaite de l’équipe nationale du Sénégal contre la Hollande dans sa première sortie en phase de poule de la coupe du monde. Les camarades de Khalifa Sall ont exprimé leurs encouragements aux Lions de la Téranga et invitent le peuple sénégalais à les soutenir pour poursuivre l’aventure.







« Nous félicitons notre équipe nationale. Nous sommes fiers de nos 26 joueurs. Nous les soutenons. Nous sommes très contents de leur prestation d’hier. Pendant 80 minutes, ils se sont bien battu. Jaraama les Lions, encadrement comme staff », a d’emblée commenté Kalifa Sall.



Pour lui, rien n’est encore perdu.



« Je suis de ceux qui croient que les Lions irons jusqu’en quart ou demi-finale s’il plait à Dieu. On en a le potentiel, on en a le désir et on peut s’en donner les moyens si on soutient les joueurs. C’est pourquoi nous invitons le peuple à ne peut se décourager et d’être optimiste », a-t-il dit.



Pour sa part, Déthié Fall a estimé que le Sénégal est une très grande équipe qui a de très grands joueurs. « Nous demandons au Sénégal de se mobiliser vendredi pour soutenir l’équipe nationale du Sénégal. YAW témoigne son soutien indéfectible à l’équipe pour sa participation au mondial », a -t-il soutenu.



Quant à Aïda Mbodj, elle a magnifié la posture de l’entraîneur Aliou Cissé après la défaite et appelle les sénégalais à prier pour un parcours honorable de l’équipe à la compétition.



« Nous prions pour que les résultats des joueurs blessés notamment Cheikh Kouyaté et Abdou Diallo reviennent négatifs (…) Nous encourageons Aliou Cissé dans sa posture stoïque en endossant la responsabilité de la défaite », a confié la lionne de Bambey. Le président de Pastef Ousmane Sonko a exprimé également son souhait de voir le Sénégal gagner le trophée de la coupe du monde.



« Nous souhaitons que le Sénégal gagne la coupe du monde. Ce sera un baume au coeur, un réconfort. Ça permettra de communier », a dit dans sa prise de parole le célèbre opposant.