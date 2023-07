Dédicace de son livre : Moustapha Niasse vante l’engagement patriotique d’Abdou Mbow et sa loyauté républicaine

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse présidant la cérémonie de dédicace de l’ouvrage intitulé “ itinéraire d’un député au cœur de la République” a délivré son point de vue d’intellectuel critique. “ Je me réjouis de travailler avec ce jeune homme. Vous êtes envoyé et vous l’avez assumé pleinement. Vous avez montré votre loyauté au président de la République” s’est réjoui Moustapha Niasse qui fait un témoignage sur l’auteur du livre “ ittinéraire d’un député au cœur de la République”.



Il poursuit en ses termes. “ Vous avez un engagement patriotique. La volonté de faire un choix que vous avez assumé et vous vous êtes mis au devant. C’est votre morale qui vous a poussé à écrire ce livre” dit-il.



En concluant son propos, M. Niasse de dire, « je parle d’un homme pieux parce qu’il respecte les heures de la première. Il mérite admiration, confiance et surtout des prières car l’avenir est devant lui» conclut le président de séance.