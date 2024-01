Découverte (Yamoussoukro) : Plongez dans l'immensité de la plus grande basilique au monde !

Bienvenue dans la plus grande basilique du monde, située à Yamoussoukro ! Nichée au cœur de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à plus de 235 km d'Abidjan, cette basilique est un véritable bijou architectural d'une autre époque, alliant à la fois tradition et modernité. Inspirée de la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome, elle s'étend sur 158 mètres (contre 136 mètres pour celle du Vatican) de long et 77 mètres de large, avec une coupole centrale atteignant une hauteur de 60 mètres.

Une particularité intrigante de cette basilique est, qu’au nom du principe de l’extraterritorialité, elle est officiellement considérée comme étant sur le territoire du Vatican, bien qu’étant érigé sur le sol ivoirien. La construction de ce monument colossal a nécessité 36 mois de travail acharné, avec d'immenses colonnes soutenant la structure. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire et originaire de Yamoussoukro, avait souhaité y faire construire un monument religieux d'envergure.

La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est non seulement un symbole important du catholicisme en Afrique, mais elle est également un lieu impressionnant et spacieux pouvant accueillir jusqu'à 18 000 personnes. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer de magnifiques vitraux, des fresques et des sculptures. Il est même possible de monter jusqu'à 11 étages au-dessus de la basilique en utilisant les ascenseurs installés dans les colonnes de 34 mètres qui soutiennent le bâtiment principal. En seulement 30 secondes, vous pouvez atteindre la terrasse supérieure et profiter d'une vue panoramique sur la ville de Yamoussoukro.

Pour accéder à la basilique, il faut s’identifier à l’entrée et payer un droit d’accès de 1 000 à 5 000 francs CFA (pour faire un reportage vidéo.) Sur place, une centaine de personnes s'occupent de l'entretien, du jardinage, du guidage et de la sécurité. En cette période de Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroule en Côte d'Ivoire (13 janvier au 11 février 2024), la basilique connaît une forte affluence de la communauté sénégalaise, avec environ 200 à 250 visiteurs étrangers et locaux enregistrés quotidiennement, pendant les horaires de visite programmées de 8h00 à 16h30.

Peu importe votre appartenance religieuse, la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro ouvre ses portes à tous. Pour certains visiteurs, ce lieu sacré est empreint de miracles, où leurs prières peuvent parfois être exaucées par la grâce divine. Les recettes générées par ces visites sont généralement consacrées à l'entretien du bâtiment, assurant ainsi sa préservation. À l'exception des obsèques (messe de requiem) du président Houphouët-Boigny en 1994, la basilique n'est pas dédiée aux funérailles. Elle demeure avant tout un lieu de culte ouvert à tous, où chacun peut vivre une expérience spirituelle unique et contemplative...



Mouhamadou Moustapha GAYE