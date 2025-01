Décolonisation au Cameroun: la France a mené une guerre marquée par des "violences extrêmes" (historiens)

La France a mené à la fin des années 1950 une "guerre" marquée par des "violences extrêmes" au Cameroun, selon un rapport d'historiens sur le rôle de Paris dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition avant et après l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale.



Le rapport de plus de 1.000 pages, écrit par 14 historiens français et camerounais, vise à faire la lumière sur ce pan d'histoire sanglant et méconnu en étudiant le rôle de la France entre 1945 et 1971, et a été remis mardi au président camerounais Paul Biya à Yaoundé, une semaine après sa remise au chef de l'Etat français Emmanuel Macron.