Déclaration de politique générale : le premier ministre Ousmane Sonko défend un Sénégal souverain

En pleine déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a esquissé les grandes lignes de sa vision pour le Sénégal. Ce discours, très attendu, marque un tournant dans la gouvernance nationale, prônant la souveraineté (économique, sécuritaire, éducative…), l'équité sociale et la transparence.



S’adressant à L’Assemblée Nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko, assume pleinement dès l’entame de son propos la vision du président Bassirou Diomaye Faye : « Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Honorables Députés, La vision d'un Sénégal souverain a été assumée depuis la formation du gouvernement, avec l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais se laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense des citoyens sénégalais ».



Ainsi, un Sénégal souverain et résilient va marquer la gouvernance de ce régime, a lancé Ousmane Sonko dans un hémicycle attentif. Le chef du gouvernement a annoncé devant la représentation nationale plusieurs mesures déjà entamées dans le désir de mettre le pays à l'abri de la forte dépendance extérieure.



Ousman Sonko a abordé la question de la fin de la dépendance aux accords désavantageux, il a ainsi indiqué la non-reconduction des accords de pêche avec l'Union européenne. « Notre priorité est de protéger nos ressources halieutiques et de soutenir notre pêche artisanale », a-t-il ajouté, salué par des applaudissements nourris.



Sur le plan social, des mesures d'urgence pour contrer la vie chère ont été dévoilées. Depuis juin, son gouvernement s'est attaqué aux prix des produits de première nécessité et à des fonds séparés pour améliorer la gestion des inondations. "La justice sociale est notre boussole, notamment pour répondre aux attentes des citoyens", a insisté le Premier ministre.



Dans un contexte d'éducation en crise, le premier ministre a promis des réformes ambitieuses pour améliorer les résultats scolaires et universitaires. « Nos enfants doivent être les piliers d'un Sénégal de demain, compétitif et autonome », a t-il martelé.



Face aux défis économiques, le Premier ministre a plaidé pour une restructuration des entreprises publiques en difficulté et une gouvernance financière rigoureuse. Il a également souligné l'importance de la transparence, promettant un « engagement ferme envers la vérité et la responsabilité publique ».