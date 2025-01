Décès du Pr Abdoulaye Dièye : "Le Sénégal perd une référence incontournable", témoigne le Président Diomaye

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage à son professeur, Abdoulaye Dièye. "J’ai appris avec une grande tristesse le décès du Professeur Abdoulaye Dièye, dont j'ai été l’étudiant à l’UCAD", a-t-il écrit dans un post sur X (anciennement Twitter).



Le président de la République a décrit l'universitaire comme un "homme de savoir et de rigueur, qui a marqué des générations d’étudiants par son expertise en droit constitutionnel et son engagement pour des institutions justes et solides. Le Sénégal perd une référence incontournable", a-t-il déclaré, tout en adressant ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à la communauté universitaire.



Rappelons que le professeur de droit, ancien rapporteur de la CNRI, est décédé hier, jeudi 30 janvier 2025. Il a été enterré ce vendredi 31 janvier à Saint-Louis, sa ville natale.