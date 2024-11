Décès de Moustapha Bâ à Paris : la disparition de l’ancien « argentier » de l’État choque le monde des finances et politique.

Il y a quelques heures, DakarActu informait du décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget, Moustapha Bâ. Ce dernier, décédé à Paris, en France, crée le tollé dans l’espace politique. Plusieurs réactions ont été enregistrées venant d’acteurs politiques du Sénégal et même au-delà des frontières. Le directeur général de la Société financière internationale de la Banque mondiale, Makhtar Diop, l’ancien président de la République, Macky Sall et même l’actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye se sont tous exprimés suite au décès de Moustapha Bâ qui, visiblement, secoue le monde politique et financier.