Décès de Moustapha Bâ / Le Président Macky Sall rend hommage à un homme, dit-il, « d’une grande probité morale ».

Les réactions et autres hommages à l’endroit de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des finances, continuent de tomber moins d’une heure après son rappel à Dieu. Le dernier à lui avoir confié des fonctions gouvernementales vient de faire part de son chagrin. En effet, selon le président Macky Sall, , « notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles. »





Dans un message rendu public, il exprime toute la peine qui l’habite depuis qu’il a appris la nouvelle. « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien Ministre. Avec mes condoléances émues, j’exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. »

Il boucle par des prières : « Puisse Allah lui accorder Sa grâce et Son paradis ».