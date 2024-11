Décès de Mamadou M. Bâ/ report de la levée du corps à l'hôpital militaire de Ouakam : le certificat aux fins d'inhumer, pas encore disponible.

Plusieurs proches, parents, amis ont fait le déplacement ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam pour assister à la cérémonie de levée du corps de l'ancien ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ. Malheureusement, ces derniers ont dû rebrousser chemin. En cause, la cérémonie qui était prévue ce dimanche matin à 10 heures à l'hôpital militaire de Ouakam a été reportée du fait de l'indisponibilité du certificat aux fins d'inhumer qui doit être délivré par le parquet.



Pour rappel, la dépouille de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Bâ est arrivée hier vers 21 heures 20 min à l'AIBD. Elle a été transférée de l'hôpital militaire de Ouakam à l'hôpital principal de Dakar pour les besoins de l'autopsie. Auparavant, le procureur de la République avait ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de la mort du natif de Nioro du Rip…



Nous y reviendrons…