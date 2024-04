Décès de Mahammed Boun A. Dionne : “à l’intérieur de sa veste, il avait toujours la Sourate Yassin à droite et à gauche un xassida de Serigne Touba” (Mounirou Sy)

Le professeur Mounirou Sy est visiblement très affecté par le décès de l’ancien Premier ministre Mahammed B.A. Dionne. Celui qui avait en charge la coordination de la coalition Dionne 2024, s’est dit surpris par la nouvelle parce que “même si on était Inquiets quand il partait, son état s’était beaucoup amélioré et on le sentait bien jusqu’à hier. Mais aujourd’hui son état de santé s'est subitement dégradé. Et Dieu a fait ce qu’il a fait et nous l’acceptons “ a dit le Pr. Sy.



De l’homme, il retiendra que c’était lui “l’orfèvre de la coalition Dionne 2024. Un homme affable, gentil, sensible aux préoccupations de ces concitoyens et qui avait une claire conscience de enjeux et des défis de l’heure.“



Du point vue humain, “je n'ai jamais vu une ressource humaine aussi disponible que Boun A. Dionne. Infatigable pour la République, il a donné tout ce qu'il avait pour son pays et je crois que c’est qui l’a rendu plus malade. Il était constamment au service de son pays.”

Mounirou Sy de rappeler qu’en mettant en place sa coalition, il l’avait dès les premières heures contacté pour assurer la coordination. Avant de rappeler que M. Dionne lui avait dit qu’il cherchait “des gens justes pour un sénégal juste, prospère et réconcilié.”



Du point de vue religieux, Mounirou Sy retient “un fervent croyant qui disait souvent je ne fais partie d’aucun lobby, d’aucune loge, ma seule référence c’est Mohamed (Psl). Quand vous regardez à l’intérieur de sa veste ou d’un quelconque autre boubou, il avait toujours la Sourate Yassin à droite et à gauche un xassida de Serigne Touba. Il était l’une des personnes les plus ignorées de la République”



Rappelant ses derniers instants aux Sénégal, le Pr Mounirou Sy dira que l’ancien Premier ministre était certes malade, “mais il avait plus mal des attaques, des calomnies, annoncé mort, tantôt dans le coma. Le Sénégal a perdu un grand fils, un grand martyr, qui avait le Sénégal en lui et qui a tout donné à son pays jusqu’à sa mort. Mais osons espérer que son homonyme l’accueille au Paradis, parce que décédé un vendredi, dans la dernière semaine du mois de Ramadan...”