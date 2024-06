Décès de Mademba Sock : « un partenaire dont l’engagement pour les intérêts des travailleurs n’avait pas de limite! » (Innocence Ntap Ndiaye, HCDS)

Un des personnages emblématiques de la lutte syndicale a tiré sa révérence. Malemba Sock est décédé à Paris des suites d’une longue maladie. À l’annonce de son décès, des personnalités ont tenu à rendre hommage à un des pionniers du syndicalisme au Sénégal.

À son tour donc, la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mme Innocence Ntap Ndiaye a tenu à présenter ses condoléances suite à l’annonce du décès de Mademba Sock, le Secrétaire Général de l'UNSAS. « Décès que j’ai appris au moment où je m'apprêtais à quitter Genève où je prenais part aux travaux de la 112ème conference internationale du travail. Avec plusieurs autres membres de la délégation nationale. Vous imaginez donc notre stupeur même si nous le savions malade depuis quelques temps », a dit la présidente du HCDS.

De Mademba Sock, Mme Ndiaye dira que « c’était un partenaire dont l’engagement pour les intérêts des travailleurs n‘avait pas de limite. Au niveau national comme au niveau international. Une icône du monde du travail », a témoigné la présidente du HCDS. Cette dernière a tenu également à présenter ses condoléances attristées aux membres de sa famille et à ses camarades d’ici et d'ailleurs. Mais aussi à Monsieur Pape Birama Diallo, Vice Président des Travailleurs du HCDS et à sœur Awa Wade.