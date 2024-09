Décès d'Amadou Makhtar Mbow : Mamadou Diop Decroix présente ses condoléances

Mamadou Diop Decroix est très attristé par le décès du patriarche et professeur Amadou Makhtar Mbow, annoncé ce matin. L'ancien ministre a adressé ses condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu'à tout le peuple sénegalais en les appelant à s'abreuver aux sources des valeurs qu'incarnait cet homme.« Je viens d'apprendre la pénible nouvelle du rappel à Allah SWT d'Amadou Makhtar Mbow. » Un monument pas seulement pour notre nation, mais pour l'humanité tout entière.À Tata Raymonde, à Awa et les autres, à El Hadji Kane et à tous les beaux parents, à toute la famille de Mame Médoune Sow de Louga et au peuple sénégalais, je présente mes très sincères condoléances.Qu'Allah le Miséricordieux l'accueille dans les jardins de Firdaws.Transformer notre douleur en force en s'abreuvant aux sources des valeurs qu'il incarnait. C'est peut-être la meilleure manière de perpétuer sa mémoire, écrit-il.



Dieynaba Agne