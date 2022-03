Débat sur l’homosexualité / Ndèye Saly Dieng Diop tire sur And Sam Jiko Yi : « Leurs arguments n’ont aucun fondement juridique, ni intellectuel et je défie quiconque de me prouver le contraire »

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de la petite enfance n’a pas raté l’Association And Sam Jiko Yi qui avait initié dernièrement une manifestation publique pour dénoncer « une tentative de l’État du Sénégal de vouloir légaliser l’homosexualité » dans le pays.



Selon Ndèye Saly Dieng Diop, ce débat n’a aucun fondement et c’est une polémique inutile. « Il y a beaucoup de polémiques inutiles dans ce pays et chacun interprète comme il le veut la stratégie nationale que nous pilotons au ministère de la femme. Je l’ai dit et je le répète, la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité du genre qui est visé dans cette polémique inutile n’est nullement liée à la question de l’homosexualité, contrairement à ce que pensent certains. Il n’y a aucun mot inscrit dans cette stratégie qui montre que nous voulons légaliser l’homosexualité dans ce pays », tentera de clarifier le ministre.



Par ailleurs, Ndèye Saly Dieng Diop dit défier quiconque d'apporter la preuve contraire. Selon elle, les arguments de l’Association And Sam Jiko Yi n’ont aucun fondement ni juridique encore moins intellectuel. « Je défie quiconque de me le montrer. Dans ce document de 300 pages, personne ne pourra me défier. Cette stratégie vise à faire du Sénégal un pays émergent d’ici 2035, dans un État de droit sans discrimination où les hommes et les femmes vont bénéficier du développement économique.



Il n’y a aucun fondement juridique ou intellectuel qui montre que l’État veut légaliser l’homosexualité au Sénégal dans le document et je défie quiconque de me prouver le contraire. Je suis même prête à les affronter sur les plateaux télévisés pour rétablir la vérité des faits... »