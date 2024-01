Dakar / Transport interurbain : Dakar Dem Dikk relance les lignes 16 A et 16 B

Hier Jeudi 04 Janvier 2024, le directeur général de Dakar Dem Dikk, M. Ousmane Sylla a voyagé à bord des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk à l’occasion de la relance des lignes 16 A et B.



En compagnie des élus locaux de Yeumbeul sud, Yeumbeul nord, Malika, Thiaroye Gare et Keur Massar, il a présenté ces nouveaux bus destinés à faciliter le quotidien des populations de la banlieue.



Le DG de DDD a profité de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les élus locaux pour leur franche collaboration et leur engagement à participer activement à la sensibilisation pour préserver le matériel de Dakar Dem Dikk.