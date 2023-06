Dakar: Le préfet interdit tous les rassemblements des 23 et 25 juin 2023

Le Préfet du département de Dakar vient, par arrêté d’interdire les rassemblements qui étaient prévus les 23 et 25 juin prochains.



Parmi ces interdictions, le rassemblement qui avait été projeté pour le vendredi 23 juin 2023, de 15 heures a 19 heures, à la Place de la Nation, par le « Mouvement des Forces Vives de la Nation ».



La deuxième demande rejetée, aussi, pour le vendredi 23 juin 2023, de 15 heures à 17 heures, sur l'itineraire « Place de l'Indépendance - Avenue Léopold Sédar Senghor - Palais de la République », par le Groupe Walfadjri dont le signal a été coupé.



Enfin la marche projetée le dimanche 25 juin 2023, de 15 heures à 19 heures, sur l'itinéraire « Cimetière Saint-Lazare - Cité Keur Gorgui », par la « Coalition Yewwi Askan Wi ». Les motifs avancés le préfet sont : les risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.