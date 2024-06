Dahra Djoloff /Prière Tabaski 2024: le ministre El Hadji Malick Ndiaye invite les fidèles à s'approprier du " Jub Jubeul et Jubanti " ...

A l'instar d'une bonne partie des musulmans du Sénégal , ceux de la ville de Dahra Djoloff ont célébré, ce lundi, la fête de la Tabaski .



Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye accompagné d'une très forte délégation a prié les deux Rakkas à la mosquée de Loumbeul un quartier de Dahra Djoloff.



A l'issue de la prière, face à la presse, El Hadji Malick Ndiaye , après avoir remercié le Tout Puissant Allah, n' a pas manqué d'apporter les salutations et le Ziar de S.E le Président de la République Bassirou Diomaye Faye par l'entremise de son Premier ministre, Ousmane Sonko. A en croire le ministre des infrastructures " pratiquer et vivre la solidarité en cette période de fête de Tabaski où les couches démunies auront besoin d'aide et de soutien est un devoir pour toute personne nantie en vers ses voisins" . Poursuivant, le ministre El Malick Ndiaye de dire que , c'est également le moment d'adresser de bons souhaits , à l'endroit de son prochain.



Dans sa communication, le ministre des infrastructures de solliciter des prières auprès des inconditionnels de l' Islam pour un Sénégal de paix, de cohésion sociale , un hivernage pluvieux.



Une déclaration non moins importante d'El Malick Ndiaye ,le ministre des Transports terrestres d'inviter les fidèles à s'approprier du " Jub, Jubeul et Jubanti " pour un Sénégal de développement.