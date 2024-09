Dahra Djolof / Accès à l'état civil : Plus de mille déclarants enregistrés lors d'une audience foraine à la Mairie

Suite au manque de pièces d'état civil pour un bon nombre de personnes, surtout les éleveurs, la municipalité de Dahra Djolof (département de Linguère) a organisé ce mardi une audience foraine. En effet, selon Saliou Guèye deuxième adjoint au maire, l'audience foraine est le fruit d'un partenariat avec le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel et la mairie de Dahra.



À l'en croire, au cours de ladite audience plus de mille cas ont été enregistrés. Et Saliou Guèye de préciser que "leur souhait est de doter des actes d'état civil à la population de Dahra où une bonne partie de ses administrés sont majoritairement éleveurs qui s'adonnent à la transhumance". Poursuivant, le deuxième adjoint au Maire, Saliou Guèye de dire que certains peuvent avoir des cas de naissance sans pour autant les déclarer. Mais avec le soutien du Praps, beaucoup de pastoraux vont se doter d'acte de naissance. Mieux, d'après lui, beaucoup d'élèves qui ne disposaient pas de leurs pièces d'état civil, vont profiter de l'occasion.



Lui emboîtant le pas, le coordonnateur du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le Docteur Mamadou Ousseynou Sakho, revenant sur l'objectif de l'audience, souligne que c'est d'aider les éleveurs qui sont dans la zone sylvopastorale n'ayant pas leur pièce d'état civil à faire leur déclaration. Mamadou Ousseynou Sakho rappelle que les populations ont besoin de leurs pièces pour être dans l'économie.



Selon deux bénéficiaires rencontrés sur place Pape Ndiaye et Marème Ndiaye, cette initiative de la municipalité de tenir l'audience foraine est à pérenniser car cela facilite l' accès aux actes de naissance qui constituent un véritable facteur bloquant dans la vie active des populations.