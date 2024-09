DRAME DE TIOCÉ – Ndiaga Pouye confie comment il a échappé à la mort et dément l'information qui dit qu’il y avait 200 personnes dans la pirogue.

Et si autour de la pirogue de Tiocé (département de Mbour) ayant échoué en mer et causé plusieurs dizaines de morts, connaissait aussi quelques exagérations dans les récits ? Tout ne semble pas , en effet, avoir été dit avec netteté, même s’il demeure clair que le drame est d’une atrocité insoutenable et le voyage , à tout point de vue, blâmable.



Sur la chaîne Widish Tv, Ndiaga Pouye, a clairement balayé d’un revers de main quelques rumeurs qui circulaient déjà. Pour avoir été jusque dans la pirogue, le jeune aventurier a expliqué comment il a échappé à la mort. « Le capitaine de la pirogue est un gendre ». Et c’est cela qui m’a poussé à choisir de prendre part à ce voyage. Je signale que le périple était gratuit pour moi et pour mon neveu, et pour beaucoup d’autres personnes aussi. Je rappelle que le capitaine transportait aussi , à bord de cette pirogue, 04 de ses enfants et 12 de ses neveux. Cela veut dire qu’en aucun moment , il ne se doutait que le périple pouvait si dramatiquement se terminer.



Ndiaga Pouye de poursuivre. « Lorsque je suis monté dans la pirogue , j’ai tout de suite senti que je n’allais pas bien. » J’ai préféré alors renoncer au voyage. « C’est à ce renoncement, grâce à Dieu , que je dois la vie sauve. »



Démenti sur le nombre de voyageurs à bord de la PIROGUE



L’autre élément qui a frappé dans l’intervention de Ndiaga Pouye, c’est quand il dément le nombre exagéré de voyageurs qui serait à bord. « Des gens disent qu’il y’avait 200 personnes. » C’est impossible. Le nombre , c’est environ 86 personnes. Au début lorsque je suis arrivé dans la pirogue, il n’y en avait que 57 personnes . Et le capitaine , dans sa chambre, m’avait aussi confié qu’il ne va jamais dépasser la centaine de voyageurs. Je pense que certains ont versé dans la grande exagération. Je rappelle qu’il avait amené quelques uns de ses enfants et de ses neveux. Néanmoins, je trouve que voyager par pirogue constitue une réelle imprudence. Je prie pour que ce drame soit le dernier qui touche Mbour.