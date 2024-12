DPG-LFR / Adji Mergane Kanouté : « Nous ne sommes pas de Pastef, mais... »

« La déclaration de politique générale a été de qualité avec des perspectives annoncées ambitieuses certes, mais réalisables. Nous espérons que toutes ces mesures, programmes, réformes soient matérialisés et concrétisés au grand bénéfice du peuple sénégalais. » C’est la déclaration faite par l’ancienne députée Adji Mergane Kanouté qui salue la DPG du Pm Sonko.



C’était en marge de la cérémonie de remise de cadeaux de fin d’année aux petits. Poursuivant, l’ancienne députée de signaler : « Nous ne sommes pas de Pastef, mais nous avons soutenu cette liste juste pour les élections législatives parce que telle était la volonté de notre formation politique qui est un parti souverain et démocratique. » Il est important, explique-t-elle, « de différencier la personnalité de Adji Mergane Kanouté, du parti UDS/A composé de cadres, de grands responsables et de militants consciencieux. Elle ajoute : « Nous ne sommes pas dans une opposition radicale. » Selon la présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A), Adji Mergane Kanouté, « nous voulons être des sentinelles. »



« Nous voulons jouer le rôle de vigie au profit exclusif du peuple sénégalais », a-t-elle laissé entendre. S’agissant du vote sans débat de la Loi de finance rectificative (LFR), l’honorable députée dira : « C’est la constitution qui permet en son article 86 de voter la LFR sans débat. C’est la constitution qui le dit. Je suis légaliste et je trouve que c’est tout à fait conforme à la constitution en son article 86... »