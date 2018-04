DIOURBEL / PARRAINAGE ET VIOLENCES - Le Conseil départemental de la Jeunesse interpelle députés, Jeunesses politiques et manipulateurs

Autant dire que les spéculations faisant état de probables affrontements entre populations et forces de l'ordre jeudi prochain à l'occasion du vote du projet de loi portant parrainage des candidats à la Présidentielle de 2019 sont de plus en plus importantes.



Ainsi, la crainte de voir le pays vivre une crise hante le Conseil départemental de la Jeunesse de Diourbel. C'est pourquoi, en conférence de presse ce mardi, les jeunes ont exprimé leur désarroi et mis les hommes politiques devant leur responsabilité. Pour eux, il n'est pas question de laisser prospérer la violence '' sous quelque prétexte que ce soit. ''



Mara Diop, délégué départemental et trésorier du Conseil National de la Jeunesse, qui a parlé au nom de ses camarades, a tenu à donner cette position harmonisée. '''Nous demandons aux acteurs politiques Sénégalais, au lieu de se bagarrer, de s'entretuer pour des questions d'intérêts crypto personnels, de méditer sur les priorités du peuple, notamment l'emploi des jeunes. Nous les invitons à se retrouver autour d'une table afin de partager sur la teneur scientifique de ce projet de loi. Ils n'ont pas le droit d'installer le chaos dans ce pays. C'est pourquoi nous lançons un message fort à cette jeunesse Sénégalaise, plus particulièrement à la jeunesse politique, de ne point se laisser instrumentaliser, ni influencer par un groupuscule d'hommes politiques, juste soucieux de leur devenir politique. Nous sommes une jeunesse intellectuellement bien assise, techniquement compétente, moralement équilibrée et irréprochable. ''



S'adressant aux députés, Ousmane Diop dit Mara fournira un discours sans détours. '' Nous exigeons de vous qui êtes élus du peuple de faire preuve de responsabilité et de maturité collective. Vous avez l'obligation de mener à bien la mission de défense des intérêts du peuple qui vous a été assignée. ''