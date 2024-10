DIC : Inculpée pour escroquerie, faux et usage de faux, Dieguy Diop Fall verse 28 millions et bénéficie d’une liberté sous contrôle judiciaire

Présentée en même temps que plusieurs personnes, Dieguy Diop Fall a dormi chez elle le même jour. En effet, apprend Libération du jour, « la responsable de l'Apr et ancienne directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire a été inculpée, sous le régime du contrôle judiciaire, pour faux, usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics ». Une issue prévisible, car elle a consigné la somme de 28 millions de FCFA.