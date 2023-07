DIAMAGUÈNE - SICAP MBAO / La politique de développement mise en branle par le C50%PN saluée en

Toujours dans le cadre de sa tournée à travers le Sénégal, le Club 50% de Préférence Nationale s’est rendu, sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng accompagné de Serigne Assane Sylla (Directeur Général du Groupe Écotra), à Diamaguène-Sicap Mbao.

La délégation a été à la rencontre du réseau des femmes pour le développement de l’agglomération, mais s’est aussi frottée à des dignitaires religieux et à des structures de jeunesse. Occasion saisie pour rappeler l’objectif principal visé par le Club et qui se résume à se battre pour que les commandes publiques soient attribuées en priorité aux entreprises locales et que le code des marchés soit revisité afin que les exigences du contenu local passent de 30% à 50%.

Les femmes ont salué la mission de développement que s’est assignée la structure créée par Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra.