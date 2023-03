DER / FJ, FONGIP et 3FPT/ Bénéficiaires des formations et des financements : " L'enjeu reste la constitution d’un fichier national unique" (Macky Sall).

À travers la DER/FJ, le FONGIP et le 3FPT, l'État a fait de gros efforts pour accompagner les femmes et les jeunes filles dans la formation et le financement, tels sont les propos du chef de l'État. Le président Macky Sall a ainsi émis l'idée de la constitution d’un fichier national unique afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité.

Lors de son discours à la cérémonie de restitution des conclusions des assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation des femmes, le président Macky Sall est revenu sur les chiffres. "À ce jour, 80% des bénéficiaires des financements de la DER/FJ sont des femmes ; soit 180 284 sur un total de 225 879. Afin de renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes, la DER/FJ a accompagné 178 555 initiatives entrepreneuriales féminines pour un volume total de 43 milliards de FCFA. S’agissant du nano-crédit, les femmes sont largement majoritaires avec 90% des bénéficiaires (soit 120 137 femmes bénéficiaires) et 87% des financements (soit 27 milliards de FCFA octroyés)".



S'agissant du FONGIP, le chef d'informer que "le FONGIP a accordé des crédits et des garanties respectivement d’un montant de 5.650.0874.941 FCFA et de 2.068.867.066 FCFA pour 4.116 bénéficiaires avec 7.002 emplois créés.