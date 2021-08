DER / ANPEJ : La DER finance 269 porteurs de projet à hauteur de 500 millions de FCFA.

La Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes a octroyé ce vendredi 06 août 2021 un financement à 269 porteurs de projet sélectionnés par l'Agence nationale de la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ).



La cérémonie de remise symbolique des chèques s'est tenue au siège de la DER/FJ. Une cérémonie présidée par le Ministre Délégué général à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, M. Papa Amadou Sarr et co-présidée par le directeur général de l'ANPEJ, M. Tamsir Faye.



Les financements octroyés par la DER/FJ dans le cadre du Projet d'Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales, portent sur une enveloppe globale de 500 millions de FCFA pour des projets dans divers secteurs d'activités, notamment l'Agriculture, l'Artisanat, les Services, l'Élevage. Plus de 1.il 000 emplois directs sont attendus.



Dans ce contexte de mise en œuvre du programme XËYU NDAW NI, la DER/FJ et l'ANPEJ travaillent en synergie afin d'offrir un accompagnement optimal aux jeunes porteurs de projet2.



Le Ministre Délégué général de la DER/FJ a fait savoir qu'en plus des 269 porteurs de projets, la DER/FJ a déjà financé plus 125 000 autres bénéficiaires pour une enveloppe globale de 66 milliards de FCFA. « Un bilan certes satisfaisant, mais l'institution ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La DER/F] ambitionne de faire beaucoup plus pour le financement de l'entreprenariat, notamment grâce au Projet d'Appui et de Valorisation des Initiatives entrepreneuriales (PAVIE) qui, avec une enveloppe de plus de 74 milliards de Francs CFA, permettra encore à la DER/FJ de financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, générer ou consolider 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects, soit au total 154 000 emplois, former plus de 27 000 entrepreneurs dont plus de 15 000 femmes, appuyer la transformation digitale de 2 200 entreprises et la formalisation de 3 500 autres entreprises », a déclaré le délégué général.



« Les 269 jeunes financés dans le cadre du partenariat avec l'ANPEJ ainsi que nos 125 000 autres bénéficiaires sont sources d'espoir pour nous. Espoir de voir une véritable dynamique au niveau des territoires pour la création de richesse et d'emplois à travers la réussite de leur projet », poursuivra-t-il.



De leur côté, les bénéficiaires des financements qui se réjouissent de cet accompagnement, promettent de faire bon usage des ressources mises à leur disposition.