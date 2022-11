DÉMOLITION À TOUBA - L’attitude surprenante du propriétaire du plus grand immeuble ciblé par la destruction

Alors que tout le monde pensait qu’il allait protester contre la destruction de son immeuble, le plus imposant de tous ceux qui environnent le marché Gare bu mak, Serigne Cheikh Fall Nar a étonné son monde. Le commerçant a, en effet, marteau à la main, préféré lui-même démarrer la démolition de sa maison. Il dira à Dakaractu que son geste vise à montrer qu’il a accepté la décision du Khalife Général des Mourides et qu’il n’avait aucun pincement au cœur. Le bâtiment lui avait valu plus de 400 millions de francs cfa, a t-il assuré...