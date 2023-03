DAROU MOUKHTY/ Ibrahima Sall et son épouse Mariama Diouf Sall remettent des dons aux daara

Comme c’est le cas tous les ans, l’Association Culturelle d'Aide aux Enfants Déshérités de Mariama Diouf Sall remet des dons aux écoles coraniques de la cité de Mame Thierno Birahim à l’occasion du magal de Darou Moukhty. Un geste encore une fois hautement salué par les bénéficiaires. Quatorze daara ont été pris en charge cette année. L’ancien ministre de l’éducation, M. Ibrahima Sall, époux de la présidente de l’association bienfaitrice, a rappelé dans son discours l’importance du rôle que jouent les daara dans la société Sénégalaise, non sans souhaiter un soutien plus conséquent à leur endroit. Serigne Abdou Samad Mbacké remerciera la structure et sa présidente avant d’inviter à plus de solidarité au sein de la population...